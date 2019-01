Nesta segunda-feira (7) foi inaugurada a primeira sala de amamentação do edifício-sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em Belo Horizonte e também a única no Estado. Trata-se de um espaço para dar privacidade às mulheres e crianças no momento da amamentação.

O desembargador Nelson Missias de Morais, presidente do órgão, disse que a inauguração da sala de amamentação representa mais uma iniciativa de sua gestão voltada para dar mais tranquilidade e acolhimento a todos no ambiente de trabalho.

A servidora da Coordenação de Controle e Concessões na 1ª Instância, Sibele de Souza Araújo, foi a primeira mãe a utilizar a sala. Ela comemorou a importância do ambiente inaugurado e disse que a amamentação irá ocorrer da forma mais natural possível.

O juiz convocado Octávio de Almeida Neves parabenizou a iniciativa de ouvir o pedido das mães e tornar realidade o direito delas “de poderem amamentar seus filhos em ambiente salubre, com a dignidade que a lactante merece, sem ter de se valer de banheiros, de cantos de corredores, de porta de rua como lhe era imposto. Minhas homenagens pelo pioneirismo”, disse.

A sala de amamentação, que fica no 1° andar do prédio, poderá ser usada por servidoras e por profissionais que frequentam o Tribunal. O pedido para acesso à sala deve ser feito às recepcionistas no térreo.

Essa é a primeira sala dedicada à amamentação em um prédio do TJMG. A sala é decorada, climatizada e possui iluminação apropriada para o momento da amamentação. O local tem ainda trocador, armários, sofás e uma mesa central com telefone.