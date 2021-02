A Prefeitura de Formiga publicou na sexta-feira (26) novo decreto com medidas mais rígidas contra a propagação do novo coronavírus. As novas restrições passam a valer a partir desta segunda-feira (1º).

De acordo com o Decreto 8676 de 26 de fevereiro de 2021, todos os segmentos comerciais do Município de Formiga deverão cessar suas atividades a partir das 21h, excetuando-se farmácias e aqueles que trabalhem no formato de delivery, ficando vedada a retirada no balcão do estabelecimento. O retorno das atividades comerciais dar-se-á a partir das 5h.

Clubes recreativos, sociais e esportivos deverão suspender atividades recreativas e ou de lazer, incluindo-se o uso de piscinas, lagoas, playgrounds, quiosques, jogos de qualquer natureza tais como sinuca, baralho etc., vedada ainda a realização de atividades esportivas seja no formato coletivo ou em dupla.

Ainda de acordo com a administração municipal, a suspensão não se aplica ao funcionamento das academias, bares e restaurantes dos respectivos clubes, que poderão funcionar até as 21h.