A segunda edição do Cultura Para Todos e a 7ª Oficina de Mobilização realizados em Formiga no sábado (30) foram um sucesso.

A comunidade do bairro Novo Horizonte e região participaram do evento que levou mais de 300 pessoas ao Centro de Artes e Esportes Unificados (praça do CEU) para acompanhar as atividades.

Durante o evento foram feitas apresentações de dança, repente, musicais, artes marciais, teatro, conto de causos infantis, recreação para as crianças; o Unifor-MG na Praça para trabalhar junto à comunidade; oficinas de xadrez, aeromodelismo, pintura e desenho; exposição de desenhos e fotos antigas; cinema, além de atendimento do Setor de Cadastro Único (CadÚnico) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.

O prefeito Eugênio Vilela prestigiou o evento e elogiou a organização. “A Oficina de Mobilização e o Cultura para Todos estão de parabéns. Foi um evento muito bonito e que atendeu muito bem à comunidade”, disse.

A organização do Cultura Para Todos também comentou sobre o evento. “É muito gratificante que, mesmo com a chuva, a praça do CEU, por ter uma ótima estrutura, tenha levado tantas pessoas a se divertirem. Vamos continuar levando e buscando cultura nas comunidades e esperamos contar com o apoio da população para prestigiar nossos eventos. Queremos agradecer a todos que nos ajudaram, não temos palavras para expressar o quanto foi importante a parceria de todos os envolvidos”, comentou Lorena Viana, uma das organizadoras do evento.