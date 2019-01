A segunda edição do “Projeto Markin” ocorrerá no dia 20 de janeiro, a partir das 8h, no Terminal Rodoviário de Formiga, e contará com diversas atividades esportivas. A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, é parceira no evento.

O projeto é uma iniciativa da família Soares, que homenageia o atleta formiguense Marcos Vinícius Soares, falecido no dia 21 de janeiro de 2017, depois de passar por uma cirurgia bariátrica. O pai de Marcos, Roberto Soares, que é um incentivador do esporte na cidade e presidente da Associação dos Corredores de Formiga, é o idealizador do projeto, mas teve grande incentivo de sua nora Luana Soares e conta também com a parceria da Associação Tatame do Bem. Ele informou que, para este ano, o tema do evento será “Movimento é saúde” e terá corrida rústica, corrida kids e apresentações de jiu-jitsu, muay thay e dança. Também haverá sorteio de brindes.

“A corrida rústica será de 6 quilômetros. Os participantes sairão do Terminal Rodoviário em direção ao Bairro Serra Verde. Os primeiros colocados receberão troféus, medalhas e prêmios. Já a corrida kids ocorrerá no entorno da praça do Terminal Rodoviário, após a chegada dos corredores da corrida rústica”, comentou Roberto.

A inscrição da corrida rústica será um pacote de fralda geriátrica e da corrida kids será gratuita. Na ocasião, a família Soares também estará recebendo doações de alimentos para serem repassados a entidades formiguenses.

Segundo Roberto, o projeto é uma forma de transformar o luto em luta, de homenagear o seu filho, de incentivar o esporte na cidade e de ajudar entidades formiguenses.