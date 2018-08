A Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (Emmel) criou o projeto “Terça Maior”, para ocorrer mensalmente, por meio de apresentações musicais a familiares e público em geral.

A segunda edição do evento ocorrerá no dia 21 de agosto, às 19h, na sede da própria escola, que fica na rua Alderico Nogueira, 470, no bairro Sagrado Coração de Jesus.

Conforme informou o diretor da Emmel, Deyvid Alves, o evento reunirá alunos e professor para uma apresentação musical. “O ‘Terça Maior’ é aberto ao público e contamos com a presença da população formiguense para prestigiar os nossos alunos”.