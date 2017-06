A segunda edição do projeto Unidos Pela Saúde será realizada no PSF Diego Souto, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, no próximo sábado (24), O evento será das 8h às 12h.

Diversas atividades estão sendo preparadas para os moradores locais com a participação de vários profissionais de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde ainda aproveitará a oportunidade para fazer o cadastro dos moradores da região no Sistema Único de Saúde (SUS).

O lançamento do projeto aconteceu em abril, no bairro Geraldo Veloso, e contou com a participação de mais de mil pessoas. “A primeira edição foi um sucesso. A população assistida pela unidade do Geraldo Veloso se mostrou muito satisfeita e os mais de 60 profissionais envolvidos realizaram um ótimo trabalho”, comentou o secretário de Saúde, José Geraldo Pereira.

Participarão do evento: enfermeiros, nutricionistas, agentes comunitários de saúde, assistente social, entre outros. O setor de controle de endemias fará uma exposição sobre a dengue e a vigilância epidemiológica, palestras e imunização dos presentes que estiverem com o cartão de vacinação em mãos.