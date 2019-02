A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental iniciou nesta quarta-feira (20), no bairro Vila Padre Remaclo Fóxius, a segunda etapa da capina elétrica, que consiste no recolhimento do mato que recebeu a aplicação do Eletroerb na primeira etapa dos trabalhos.

A retirada está sendo feita por um equipamento desenvolvido na Alemanha que é acoplado em uma máquina denominada Bobcat.

A primeira etapa da capina elétrica contemplou 80 quilômetros de serviço em ruas de Formiga. Ela teve início no dia 15 de janeiro, nos bairros Vila Padre Remaclo Fóxius, Rosário e Santa Luzia, e depois seguiu para outras localidades.