A Prefeitura divulgou nesta terça-feira (28), o cronograma da segunda etapa da operação tapa-buracos na cidade.

De acordo com o programa, quatro bairros serão contemplados com o serviço: Nossa Senhora de Lourdes, Souza e Silva, Geraldo Veloso e Água Vermelha – região da Penitenciária Regional de Formiga.

A primeira etapa do serviço de tapa- buracos teve início nessa segunda-feira (27) nos bairros Quinzinho e Alvorada. Segundo a Prefeitura, por questão de logística, o trabalho de recuperação em duas vias do Centro foi antecipado e realizado no final de semana.

No sábado (25), foi realizado o recapeamento da rua João Vaz e no domingo (26), da rua Silviano Brandão.