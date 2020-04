Segunda fase da vacinação contra a gripe comça na quinta-feira

A Secretaria de Saúde de Formiga dará início na quinta-feira (16), à segunda fase da Campanha de Vacinação contra a gripe.

De acordo com a pasta, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, professores das escolas públicas e privadas; profissionais das forças de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais compõem o público prioritário desta etapa. Idosos e profissionais da saúde que ainda não foram imunizados também terão prioridade. Para orientações sobre os atendimentos (distribuição de senhas ou agendamentos) os cidadãos deverão ligar no Posto de Saúde de seu bairro.

Terceira etapa