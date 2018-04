A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, remarcou para o dia 28 de abril, a realização da segunda fase do Circuito de Batalhas de MC’s.

O evento começou a ser realizado no domingo passado, no Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos (Casa do Engenheiro), mas devido às fortes chuvas foi paralisado e remarcado. Agora, ele ocorrerá a partir das 18h, no Centro Cultural Maestro Zezinho (EMART).

Pela primeira vez em Formiga, um circuito de batalhas de MCs está sendo organizado pela Prefeitura Municipal.

A primeira etapa dele foi realizada no dia 10 de março. A disputa conta com o apoio do Grupo “Mil Mentes” e tem como principal objetivo o reconhecimento do movimento Hip Hop formiguense como cultura de expressão popular importante para o crescimento da sociedade.

Ao todo, o circuito terá cinco fases, sendo quatro classificatórias e a final. A segunda fase, agendada para o dia 28, terá a mesma regra da primeira: a batalha contará com 15 duelos em sistema eliminatório, até restar um campeão. Serão 16 vagas.

O MC interessado em participar deverá preencher e assinar o formulário de inscrição (anexo I do regulamento), disponível no site da Prefeitura (www.formiga.mg.gov.br), apresentando-o junto ao seu documento de identidade e autorizações para uso de imagem em transmissões audiovisuais (anexo II) e dos pais ou responsáveis, em caso de ser menor de 18 anos (anexo III). As inscrições serão feitas no dia e local do evento.

De acordo com o regulamento do circuito, os duelos terão a duração de 45 segundos para ataque e 45 segundos para a defesa, em duas rodadas, e serão decididos pelo sistema “melhor de 3”.

O MC que não comparecer para o duelo será considerado perdedor. A escolha do vencedor de cada duelo será feita pelo público presente, por aclamação. Os dois primeiros colocados desta batalha estarão, automaticamente, classificados para disputar a final em junho.

O secretário de Cultura, Alex Arouca, ressaltou que o seu intuito enquanto secretário é promover a cultura formiguense em suas mais diversificadas naturezas. “Na primeira fase, fiquei impressionado ao ver o nível dos MC’s que, através de ataques e defesas, demonstraram sua arte com rimas criativas e até inusitadas, levantando o público presente. Esperamos a mesma empolgação do público nessa segunda fase.”