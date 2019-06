Após a redução dos trabalhos de recapeamento da avenida principal do bairro Cidade Nova, devido ao atraso no repasse de recursos, por meio do Ministério das Cidades, teve início, na terça-feira (11), a segunda fase das obras.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, a segunda fase das atividades na avenida José Oliveira tem previsão de conclusão para o dia 11 de setembro deste ano.

Ao todo, serão 1700 metros de pista recapeada. A obra contará, também, com a construção de um calçadão e um canteiro central.