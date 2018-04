O circuito ocorrerá no Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos (antiga Casa do Engenheiro) receberá neste domingo (15) a segunda fase do Circuito MC’s. O evento está marcado para as 17h.

A primeira etapa do evento ocorreu no dia 10 de março e contou com 15 duelos em sistema eliminatório. Dezesseis MC’s participaram da competição por meio de rimas de ataque e defesa. O vencedor foi o MC Tiaguinho e o segundo colocado, o MC Nandinho. Eles já estão classificados para a final do circuito que deverá ocorrer em junho deste ano.

Ao todo, o circuito contará com três fases. A batalha deste domingo ocorrerá com as mesmas regras da primeira fase e contará com 15 duelos em sistema eliminatório, até restar um campeão. Serão 16 vagas.

Os interessados em participar da competição deverão preencher e assinar o formulário de inscrição (anexo I do regulamento), disponível no site da Prefeitura, apresentando juntamente com um documento de identidade e autorizações para uso de imagem em transmissões audiovisuais (anexo II) e dos pais ou responsáveis, em caso de ser menor de 18 anos (anexo III).

As inscrições serão feitas no dia e local do evento. O Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos está localizado à Alameda Chico Goião, s/n, no bairro Santa Teresa. O telefone para contato é o (37) 3329-1827.

Doação de alimentos

Durante o evento será arrecadado alimentos não perecíveis. Os participantes do evento e o público presente poderão doar.