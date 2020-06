A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que uma mulher de 62 anos, veio a óbito na Santa Casa de Formiga, no início da noite desta terça-feira, 23 de junho, com “confirmação” para Covid-19. O primeiro óbito foi registrado no dia 2 deste mês.

A paciente era obesa e hipertensa e estava internada em estado grave. Ela teve exames com resultado “positivo” e não resistiu às complicações provocadas pela doença. É a segunda morte registrada na cidade, de pessoas infectadas pelo novo coronavirus.

A mulher era moradora de Montes Claros, no norte de Minas e estava em Formiga, passando férias na casa de parentes, quando começou a sentir os sintomas da doença e foi hospitalizada. De acordo com a Câmara Técnica de Enfrentamento à Covid-19, esse “óbito confirmado” será contabilizado no Boletim de Formiga, porque a pessoa pode ter sido infectada quando já estava na cidade e também porque a confirmação para a doença foi realizada no município.

De acordo com o Serviço Municipal de Luto, o corpo foi removido seguindo todos os protocolos de segurança e será levado em caixão lacrado para sepultamento em Montes Claros.