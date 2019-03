Atlético e Cruzeiro voltam a campo na segunda semana da fase de grupo da Copa Libertadores em situações distintas, mas com o mesmo objetivo: a vitória.

Derrotado na estréia da competição, em casa, para o Cerro Portenõ, do Paraguai, o Galo vai a Montevidéu enfrentar o Nacional, nesta terça-feira (12), às 21h30, no estádio Parque Central em busca da reabilitação.

Uma derrota para o time uruguaio, que venceu o Zamora, da Venezuela, em seu primeiro duelo pelo grupo E do torneio, pode complicar a vida da equipe comandada pelo técnico Levir Culpi na busca por uma vaga na próxima fase.

Umas das principais esperanças de deixar a capital uruguaia com os três pontos é o atacante Ricardo Oliveira. Autor de quatro gols na competição, o camisa 9 alvinegro quer quebrar o jejum de três partidas sem marcar, e voltar a briga pela artilharia do campeonato, hoje liderada pelo atacante paraguaio Adrián Martínez, do Libertad, do Paraguai, com seis gols.

Já o Cruzeiro vai encontrar um ambiente mais favorável em sua segunda apresentação no principal torneio do continente.

Após vencer o Huracán, da Argentina, fora de casa, o time celeste recebe o Deportivo Lara, da Venezuela, nesta quarta-feira (13), às 19h15, no Mineirão, em busca de um triunfo que encaminharia a classificação da Raposa para as oitavas de final.

Para o duelo com a equipe Venezuela, o técnico Mano Menezes tem o importante retorno do zagueiro Dedé, que cumpriu suspensão na estreia do time na competição, e deverá voltar ao time na vaga de Murilo.

O restante do time deverá ser o mesmo que venceu em Buenos Aires, na semana passada.

Brasileiros em campo

Além dos rivais mineiros, os outros cinco times brasileiros que disputam a Libertadores voltarão a campo nesse meio de semana.

Nesta terça, o Palmeiras, que também venceu na estreia, enfrenta o Melgar, do Peru, às 19h15, no Allianz Parque, em São Paulo, na segunda rodada do grupo F.

Pela chave H, também nesta terça-feira, o Grêmio recebe o Libertad, do Paraguai, às 21h30, na Arena do Grêmio, em busca do segundo triunfo no torneio.

Na quarta-feira, pelo grupo A, o Internacional, que estreou com vitória fora de casa, duela com o Alianza Lima, do Peru, às 21h30, no Beira Rio.

Outro que também somou três pontos longe de seus domínios na primeira rodada do campeonato foi o Flamengo. Na quarta, o time carioca enfrenta a LDU, do Equador, às 21h30, no Maracanã, pela chave D.

Fechando a participação brasileira na segunda semana da fase de grupos da Libertadores, o Athlético-PR busca a reabilitação diante do Jorge Wilstermann, nesta quinta-feira, às 21h, na Arena da Baixada. Na primeira rodada do grupo G, o Furacão foi derrotado pelo Tolima, da Colômbia, fora de casa.

