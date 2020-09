Após um fim de semana prolongado com altas temperaturas, o clima deve seguir quente durante esta semana na região do Centro-Oeste.

Segundo Ruibran dos Reis, climatologista do Climatempo, a massa de ar quente que vem atuando sobre a região segue nos próximos dias. A previsão é de tempo ensolarado em todo o estado.

“Nessa primeira quinzena de setembro, nós observamos [temperaturas] de três à quatro graus acima da média histórica nas temperaturas máximas”, afirmou.

A temperatura varia entre 32 ºC e 34 ºC nesta segunda semana de setembro, sendo o índice mais alto atingido por Pompéu na terça (8) e sexta-feira (11).

As temperaturas mínimas variam entre 13 ºC e 16 ºC.

Confira a previsão em algumas cidades

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Divinópolis 13 ºC 33 ºC Bom Despacho 15 ºC 33 ºC Itaúna 14 ºC 32 ºC Pompéu 16 ºC 34 ºC Nova Serrana 15 ºC 32 ºC Pará de Minas 14 ºC 32 ºC

Fonte: Climatempo

Sem chuvas

O climatologista afirmou que Minas Gerais está há cerca de 90 dias sem chuvas significativas. Segundo ele, a última foi por volta do dia 25 de maio.

Em agosto, alguns municípios mineiros registraram chuvas, no entanto de fraca intensidade. “Podemos considerar que estamos sem chuvas significativas no estado desde maio”, ressaltou o climatologista.

Além disso, as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba seguem em estado de atenção em relação ao tempo seco neste início do mês.

A previsão é de que a umidade relativa do ar fique entre 20% e 75%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice ideal é entre 60% e 80%.

Dessa forma, é recomendado que a população fique atenta às horas passadas sob o sol e ao uso de protetor solar, além de se manterem hidratados e evitar aglomerações e locais fechados.

Dia a dia

Terça-feira (8): Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 14 ºC e 34 ºC.

Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 14 ºC e 34 ºC. Quarta-feira (9): Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 13 ºC e 33 ºC.

Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 13 ºC e 33 ºC. Quinta-feira (10): Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 13 ºC e 33 ºC.

Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 13 ºC e 33 ºC. Sexta-feira (11): Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 13 ºC e 34 ºC.

Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 13 ºC e 34 ºC. Fonte: G1