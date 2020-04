O segundo caso de coronavírus em Arcos foi confirmado pela Superintendência Regional de Saúde, por volta das 18h20 desta segunda-feira (6).

Trata-se de uma mulher, de 58 anos, que foi transferida na quarta-feira passada (1º) para o Hospital São João de Deus, em Divinópolis, onde se encontra internada. O quadro dela é estável.

O caso foi informado ao Ministério da Saúde, conforme procedimento exigido pelo órgão.

As pessoas que tiveram contato com a paciente estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde de Arcos (SMS).

A Prefeitura de Arcos alerta a população que se paute em notas oficiais. Todas as medidas frente a essa pandemia estão sendo tomadas de forma responsável, respeitando as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, para que a população tenha conhecimento real dos fatos.

Fonte: Portal Arcos