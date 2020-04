A administração municipal, por meio do secretário de Saúde Leandro Pimentel, divulgou na tarde desta segunda-feira (20), que foi confirmado durante a manhã, que uma moradora de Formiga, de 39 anos, está infectada com o novo coronavírus. Ela não apresentou complicações e segue em monitoramento.

Todos os familiares da mulher estão sendo acompanhados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Esse é o segundo caso registrado na cidade. O primeiro, que deu positivo de Covid-19 no município foi na sexta-feira (17), e é referente a um homem, de 32 anos, que também não teve complicações e continua em isolamento domiciliar. A Secretaria Municipal de Saúde reserva o direito da paciente em não ter seus dados divulgados.

Boletim Epidemiológico

De acordo com os dados divulgados pela secretaria, além do novo caso, os números atuais da Covid-19 em Formiga são os seguintes:

_ INVESTIGADOS: 358

_ INTERNADOS: 02

_ DESCARTADOS: 107

_ CONFIRMADOS: 02

Secretaria de Estado de Saúde

No fim de semana, circulou a informação de que um novo caso já havia sido confirmado em Formiga. No entanto, este foi mais um equívoco da Secretaria de Estado de Saúde e não se trata da paciente de 39 anos.

É um caso confirmado em laboratório particular, de amostras recebidas de um morador de Itapecerica. O Laboratório São Geraldo Análises Clínicas encaminhou à administração municipal uma nota esclarecendo o ocorrido e reafirmando que o mesmo é referência regional para a realização de exames para o novo coronavírus e que apenas recebe amostras enviadas de outras cidades. Os pacientes não são trazidos a Formiga, permanecendo nas respectivas cidades.



Diante desses casos, o Executivo formiguense reforça o pedido para que os cidadãos realizem ações preventivas, como seguir a etiqueta respiratória, lavar as mãos de maneira adequada, evitar aglomerações e, principalmente, sair de casa somente quando for estritamente necessário. Estes e outros cuidados, que já são do conhecimento de todos ajudarão no combate ao novo coronavírus em Formiga.