A Vigilância Epidemiológica está investigando o segundo caso suspeito de febre hemorrágica em Divinópolis.

A informação foi confirmada nesta terça-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A vítima é um idoso de 81 anos que deu entrada no Hospital Santa Mônica na sexta-feira (20), com febre alta e dores no corpo. Ele morreu nessa segunda-feira (23).

Segundo a Semusa, a hipótese é que a febre hemorrágica esteja relacionada à febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato estrela.

O filho do idoso disse que há oito dias, a vítima teria caminhado no Parque da Ilha, no bairro Niterói, onde passou mal e ficou caído na mata por cerca de 15 minutos até ser socorrido por pessoas que caminhavam no local. Na ocasião, ele afirmou ter tirado carrapatos do corpo do pai.

Após este fato, o idoso apresentou febre de 38,8º c, seguida de dores abdominais. Os sintomas se agravaram na segunda-feira, o paciente foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu.

Amostras de sangue do paciente foram colhidas, e enviadas para análise na Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte.

Outro caso

No dia 1º de julho, uma jovem de 24 anos morreu após dar entrada no Hospital São João (HJSD) com dores no corpo e febre alta. Ela foi encaminhada à UPA no dia 30 de junho e transferida para o hospital no mesmo dia, mas também não resistiu.

Trabalho educativo

A Semusa informou que a partir desta terça-feira será reforçado o trabalho educativo sobre os perigos da febre maculosa. Neste mês, segundo o município, foi feito um trabalho de desintetização do Parque da Ilha.

Agentes de saúde vão percorrer outros locais considerados de risco para alertar as pessoas sobre a forma de transmissão, sintomas e cuidados no caso de suspeita da doença.

O trabalho começa pelas áreas de caminhada próximas ao Rio Itapecerica, as pistas de corrida nos bairros Santa Clara e Bom Pastor, Porto Velho e Parque da Ilha que são considerados de risco em decorrência do grande número de capivaras encontradas nestes locais.

O animal é considerado um dos principais hospedeiros do carrapato-estrela ou micuim, transmissor da doença. Esse carrapato hematófago também pode ser encontrado em bois cavalos, cães, aves domésticas e roedores.