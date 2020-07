Na manhã desta quinta-feira (30) a assessoria de comunicação da Prefeitura de Arcos, emitiu nota confirmando o segundo óbito em decorrência da Covid-19 no município.

Trata-se de uma mulher de 54 anos, moradora do bairro São Judas e que estava sendo acompanhada pela Rede Particular de Saúde.

Segundo informações, ela tinha hipertensão e obesidade e começou com sintomas na sexta-feira (24).

A paciente não estava sendo monitorada pela rede pública de saúde, que só tomou conhecimento do caso quando ela, após fazer uma tomografia pela rede particular chegou às 19h dessa quarta-feira (29), ao Hospital São José, com o quadro de saúde em estado crítico, evoluindo para insuficiência respiratória aguda.