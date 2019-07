Cerca de 2 milhões de alunos da rede estadual de ensino voltam às aulas nesta segunda-feira (29), em mais de 3,6 mil unidades escolares do estado. Durante o recesso escolar, muitos diretores e servidores do setor administrativo aproveitaram para reorganizar as unidades de ensino, repensar questões pedagógicas e realizar melhorias na infraestrutura das escolas. O dia 28 também marca o retorno nas aulas da rede municipal e particular em Formiga.

No início do ano, a Secretaria de Estado de Educação (SEE) instituiu, para toda a rede, diretrizes administrativas e pedagógicas por meio do calendário escolar unificado. Este instrumento prevê, no ano, o desenvolvimento de atividades escolares em 200 dias letivos, carga horária mínima de 800 horas para os anos iniciais do ensino fundamental e 833 horas e 20 minutos para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. O término do ano letivo está previsto, no calendário unificado, para o dia 13 de dezembro.

