Um segundo tiroteio em menos de 24 horas nos Estados Unidos faz mais vítimas. Nove pessoas foram mortas e ao menos 16 ficaram feridas em Ohio, segundo a agência Associated Press (AP).

De acordo com relatos da polícia da cidade de Dayton, a ação do atirador começou no distrito de Oregon por volta de 1h da manhã deste domingo (4). Oficiais que estavam perto do local conseguiram chegar rapidamente. O tenente-coronel Matt Carper afirmou, em entrevista coletiva, que o suspeito foi alvejado e morreu.

A polícia disse acreditar que havia apenas um atirador e ainda não identificou o suspeito ou um motivo para a ação. Carper disse que o suspeito usou uma arma longa e disparou várias vezes.

A porta-voz do Hospital de Miami Valley, Terrea Little, afirmou que 16 vítimas foram recebidas no hospital, mas não informou as condições. A porta-voz da Kettering Health Network, Elizabeth Long, disse que várias vítimas de um tiroteio foram levadas para hospitais do sistema, mas não revelou um número.