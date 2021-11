Neste sábado (20), a Prefeitura Municipal de Itapecerica estará dando início às festividades se final de ano com o lançamento do Natal Iluminado.

Para uma maior segurança da população durante suas compras de final de ano, além do sistema Olho Vivo já existente no município, por meio de uma parceira entre a Polícia Militar, Prefeitura Municipal de Itapecerica, Sistema Olho Vivo e VIP Tecnologias, foram instaladas outras diversas câmeras de segurança na região central do município.

O monitoramento será 24 horas.