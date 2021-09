Um homem de 42 anos, que trabalhava como segurança de um evento no Parque de Exposições, foi morto após ser agredido, na madrugada deste domingo (26), em Divinópolis. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito de 32 anos foi detido. Com ele foi apreendido um soco-inglês.

Testemunhas disseram que o segurança chamou a atenção do suspeito no evento que ocorria nas proximidades da Avenida Paraná, no Bairro Bairro São Judas Tadeu. Em seguida, o rapaz o agrediu com golpe usando um soco-inglês.

Unidades do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local, chegaram a fazer o atendimento do segurança, que estava inconsciente, mas ele não resistiu.

O suspeito foi detido pelos militares e levado para a delegacia. Segundo a PM, ele tem passagens por embriaguez ao volante.