Os mineiros terão sua segurança reforçada, pois o estado receberá R$ 2,1 milhões em bens doados pela Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).

O secretário adjunto de Segurança Pública de Minas Gerais, Alexandre Leão, esteve presente na solenidade para oficialização do repasse de equipamentos, em Brasília, nesta semana. O evento contou com a participação do vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, e do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro.

“O alinhamento com a política nacional é importante, e inclui essa troca e compartilhamento de conhecimentos, materiais e expertises. As forças de segurança de Minas Gerais estão dispostas a ajudar no que for preciso e estes materiais irão contribuir com o trabalho da Polícia Militar no estado” destaca o adjunto da Secretaria de Segurança Pública, Alexandre Leão.