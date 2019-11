O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos, o diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG), Fabrício Sampaio, e a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), Lavínia Rodrigues, fizeram, na tarde da última sexta-feira (8/11), visita técnica às obras da futura Escola de Design da instituição, na Praça da Liberdade. Outros funcionários dos órgãos também estiveram presentes.

Aguardadas desde 2014, e após três paralisações, as intervenções foram anunciadas em março pela Seinfra e pelo DEER/MG, e agora entram em fase de ajustes finais, com entrega prevista já para o próximo semestre letivo. A unidades tem os cursos de Design Gráfico, Design de Produto, Design de Ambientes e Licenciatura em Artes Visuais.

Escola atende cerca de 1,2 mil alunos – Crédito: Mário Chrispim / DEER/MG

“A nova estrutura, que vai abrigar, além das salas de aula, biblioteca, laboratórios, estúdio fotográfico e outros espaços, trará conforto para cerca de 1,2 mil alunos. O reinício dos trabalhos foi um esforço desta gestão e representa um ganho para esses estudantes e para todos os mineiros, já que o prédio foi todo restaurado”, destacou o secretário Marco Aurélio Barcelos.

O edifício de 13 andares, projetado pelo arquiteto Raphael Hardy, foi sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). É tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), além de fazer parte do patrimônio cultural de Belo Horizonte.