As Secretarias de Saúde de seis estados rebateram o Ministério da Saúde e disseram ter quantidades suficientes de agulhas e seringas para iniciar a vacinação contra a Covid-19.

Em um documento enviado nesta quarta (13) ao Supremo Tribunal Federal, a pasta disse que sete estados corriam o risco de não ter estoque para atender à demanda inicial vacinação.

As secretarias de Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Santa Catarina informaram que seus estados têm insumos suficiente para vacinar o grupo prioritário, tanto com suprimentos estaduais quanto municipais.

Dentre os estados citados pelo Ministério, apenas a Paraíba confirmou que seu estoque está abaixo do que precisa para vacinar a população prioritária estipulada no plano de vacinação. Segundo a pasta, há 250 mil seringas em estoque, mas 308,4 mil pessoas que precisariam ser imunizadas na primeira fase.