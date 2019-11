Um engavetamento foi registrado na tarde desta quinta-feira (28), na BR-381 (Fernão Dias), km 627, em Oliveira.

A equipe do Samu foi acionada e, no local, socorreu seis vítimas. Algumas delas ficaram presas às ferragens e equipes do Corpo de Bombeiros de Oliveira estavam em apoio para desencarceramento delas.

Uma mulher, de 57 anos, estava consciente e foi encaminhada para o Pronto Atendimento de Oliveira.

Outra vítima, sem sexo identificado, de 39 anos, estava consciente, e também foi levada para o Pronto Atendimento.