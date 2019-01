A Polícia Militar prendeu quatro suspeitos e apreendeu dois adolescentes por envolvimento em um assalto realizado ao posto de combustíveis Canastra, em Bambuí.

O crime ocorreu por volta das 3h30 dessa terça-feira (8). De acordo com informações dos frentistas do estabelecimento, dois indivíduos chegaram ao posto com os rostos cobertos com camisas, sendo que um dos assaltantes colocou a mão na cintura, simulando estar armado, e anunciou o assalto. Foram roubados R$459 em dinheiro.

Após o crime, os dois assaltantes fugiram do local.

Com base nas características dos suspeitos, repassadas pelos frentistas, e informações colhidas pelos militares, foi desencadeado um intenso rastreamento.

Durante a ação policial, foi avistado um Fiat Pálio ocupado por quatro indivíduos, sendo que dois deles possuíam as mesmas características dos autores do roubo. Imediatamente, duas guarnições se deslocaram no encalço do veículo, que foi localizado estacionado na rua Jacinto José Dornelas, bairro Jardim América, em frente a uma residência.

Os militares adentraram na casa e localizaram no interior dela, seis pessoas, sendo três homens de 29, 25 e 18 anos de idade, uma mulher de 21 anos, e dois adolescentes, uma menina de 17 anos e um garoto de 14 anos.

Segundo a Polícia Militar, todos os ocupantes do veículo tinham participação direta e indireta no roubo ao posto de combustível.

Os dois indivíduos que praticaram o delito foram reconhecidos pelos frentistas. Foram apreendidos de posse dos mesmos, três aparelhos celulares, R$35 em dinheiro, uma carteira de couro e uma arma branca (canivete).

Todos os seis envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Bambuí, juntamente com os materiais apreendidos/recuperados.