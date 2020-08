Seis pessoas foram presas por posse e tráfico de drogas nesse sábado (29) em Piumhi.

Segundo informações da Polícia Militar, militares receberam denúncia anônima informando que havia um indivíduo em um veículo Hyundai HB20 distribuindo drogas pela cidade.

Foi iniciado rastreamento e o veículo abordado era conduzido por um homem de 34 anos. Foram localizados 21 tabletes de maconha de tamanhos diversos embalados e prontos para a venda e a quantia de R$ 11.776, em dinheiro.

Ainda de acordo com a PM, foi localizada uma lista com vários nomes de compradores e valores, sendo realizadas diligências e localizados cinco indivíduos que confessaram que haviam comprado drogas do indivíduo, sendo apreendidos mais 11 tabletes.