A jogadora Marta renovou o contrato com o Orlando Pride, da Flórida. O clube norte-americano anunciou nesta quarta-feira (17) por meio das redes sociais a permanência da atleta eleita seis vezes melhor do mundo. O novo acordo vai até a temporada de 2022 da Liga Norte-americana de Futebol Feminino (NWSL, sigla em inglês) e prevê a possibilidade da renovação por mais um ano.

O Orlando Pride confirmou ainda que a brasileira conseguiu o Green Card (visto de permanência e para trabalho nos Estados Unidos). Com isso, a atleta não ocupa mais vaga de estrangeira. Além do documento americano, Marta também possui cidadania sueca.

A NWSL tem a retomada da temporada 2021 com a segunda edição da Challenge Cup no dia 9 de abril. Apenas depois desse torneio que recomeça a competição regular em 15 de maio.

Depois de jogar quatro anos na Suécia, pelas equipes do FC Rosengård e Tyresö FF, a brasileira foi anunciada pelo Orlando Pride em abril de 2017. Nesse período, ele atuou pelo clube em 58 oportunidades, 54 como titular e é a goleadora do clube com 23 gols e a atleta que deu mais assistências, totalizando 11 em quatro temporadas.