Tillee Waite

Agora, todos nós já ouvimos falar de roleta. Originalmente criada no século 18, o jogo é popular desde então, com muitas variações surgindo ao longo dos anos. Betfair é um cassino online como nenhum outro, e, com isso em mente, por que não experimentar a última versão online da tão amada Roleta clássica!

Embora todos gostem da aparência padrão de um jogo de roleta, a migração suave para o jogo online trouxe muitas novidades e novos temas em relação ao jogo. Uma das variações mais emocionantes até hoje é a Roleta Super-Homem!

O Super-Homem é um dos super-heróis mais conhecidos do mundo, tendo participado de vários quadrinhos e filmes, além de programas de televisão em todo o mundo. O personagem estoico aparece regularmente em tudo e em qualquer coisa, envolvendo a DC Comics, incluindo séries para rádio. Nascido no planeta Krypton, o Super-Homem é, sem dúvida, de outro mundo, usando suas habilidades alienígenas para o bem da humanidade. Com vários heróis rivais, é essencial que o Super-Homem tenha algo único a oferecer, a fim de se destacar entre a multidão. E, neste novo jogo de roleta, ele certamente o faz!

O jogo é cercado por visuais impressionantes e obras de arte temáticas, transportando os jogadores para um mundo onde todas as coisas são super. A roleta do Super-Homem pode ser jogada nos modos paisagem e retrato em todos os dispositivos móveis, garantindo que a imagem do jogo seja tão emocionante e versátil quanto o próprio legado do Super-Homem. Muito parecido com a incrível força do super-herói, os gráficos impressionantes deste jogo certamente te darão força à medida que sua jogabilidade progride!

A mesa da roleta do Super-Homem é coberta com obras de arte que os fãs mais fervorosos reconhecerão na lendária franquia. Com peças icônicas em azul, vermelho e amarelo cobrindo o tabuleiro, os jogadores podem fazer quantas apostas diferentes quiserem, em números, cores e linhas, desde que não excedam o pagamento máximo para um único jogo. Há também uma opção para iniciar no modo “jogo automático”, permitindo que você jogue jogos consecutivos na mesma aposta. Sente-se e relaxe enquanto o jogo flui na sua frente.

Se você estiver disposto a se arriscar, não apenas poderá fazer as apostas padrão da Roleta, como também as apostas laterais, chamadas “Apostas Bônus do Super-Homem”, que lhe darão a chance de alcançar a “Fortaleza da Solidão” e ganhar até 726 vezes sua aposta inicial. Os jogadores também podem ativar aleatoriamente o empolgante jackpot progressivo do DC Super Hero, antecipando a oportunidade de ganhar um dos quatro jackpots que mudam a vida em qualquer rodada.

Se a bola cair em uma posição em que o jogador já colocou uma ficha de “Bônus do Super-Homem”, bem como uma ficha normal, o bônus será acionado. Então, a tela se transformará na tela de bônus, onde o jogador deve escolher os símbolos do Super-Homem para revelar suas recompensas em dinheiro e ganhar multiplicadores. Se um jogador tiver a sorte de encontrar quatro símbolos do Super-Homem, poderá jogar o bônus novamente e ganhar multiplicadores de vitória ainda mais altos do que antes.