A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), enviou informativo à imprensa para atualizar dados relativos ao número de detentos da Penitenciária de Formiga que foram diagnosticados com o novo coronavírus.

A divulgação da nota se deu após a Secretaria de Saúde divulgar na noite de quarta-feira 32 novos casos na unidade, retificando posteriormente a informação.

As informações colhidas até às 11h desta quinta-feira (25), são de apenas três novas confirmações da doença, totalizando nove casos na unidade prisional. “Eles estão isolados, recebendo acompanhamento da equipe de saúde da unidade e possuem sintomas leves da doença. A área em que se encontram teve a limpeza e desinfecção aumentada e todos os demais detentos e servidores do local fazem uso de máscara”.

Os outros seis detentos positivados para coronavírus, ainda no início de junho, já receberam alta médica. Portanto, estão curados da doença.

O Depen-MG aguarda o resultado de cinco exames PCR realizados em outros detentos da unidade. De forma preventiva, esses presos também estão isolados e recebem os mesmos cuidados e protocolos citados anteriormente.

Confira as ações que estão sendo realizadas para prevenir e controlar a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais de Minas Gerais:

Suspensão das visitas: Para evitar a disseminação do vírus por meio de contato com o público externo, as visitas foram suspensas, para diminuir a circulação de pessoas externas, assim como a entrega, até então opcional, de kits suplementares contendo alimentos, remédios entre outros itens, para evitar a circulação de materiais contaminados. Destaca-se que esses itens continuam sendo fornecidos pelas unidades prisionais e recebidos, ainda, via Correios. Todos os kits enviados por meio postal são inspecionados, por questões de segurança, e estando em conformidade com a legislação, são entregues aos presos.

Cuidados com quem já está preso: No caso de presos que já se encontram no sistema prisional, caso apresentem sintomas da covid-19, o protocolo é o seguinte: isolamento imediato, realização de exames e, em caso de confirmação, tratamento segundo protocolo da área da Saúde. Em todas as unidades em que há presos com covid-19 confirmados, a desinfecção do ambiente também é imediata e todos os demais detentos passam a usar máscaras, de forma preventiva.

Evitar o contágio via profissionais de segurança: Imprescindíveis para a segurança das unidades, os profissionais estão com as escalas de trabalho dilatadas, de forma a diminuir a circulação desses servidores intra e extramuros.