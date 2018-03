A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou nesta quarta-feira (21) os uniformes que serão utilizados pela Seleção na Copa do Mundo da Rússia. Batizada de Amarelinha, a primeira camisa foi inspirada nos títulos conquistados pela Seleção nas edições de 1958 e 1970 do torneio.

O lançamento ocorreu pelo site da CBF. A ideia da Nike, fabricante do material, foi homenagear com cores vivas o legado de habilidade, técnica e ousadia eternizado pela Seleção Brasileira nos dois mundiais. No uniforme principal, o tom chamado de “Ouro Samba” é o mais vibrante das últimas duas décadas.

“Comparamos todos os tons de amarelo à cor exata usada em 1970. Aquele foi o primeiro torneio mundial transmitido a cores pela televisão. O amarelo vivo e brilhante dos brasileiros era uma representação visual do modo de jogar daquela equipe”, explicou Pete Hoppins, diretor e design para vestuário da Nike.

Na parte de trás da Amarelinha, uma faixa vertical na gola traz, depois de 50 anos, o azul de volta à camisa principal. A Seleção estreia a nova linha de uniformes em amistoso contra a Rússia, nesta sexta-feira (23), às 13h no Estádio Luzhniki.

“As novas camisas simbolizam, acima de tudo, o maior símbolo de conexão entre o time e o torcedor. O resgate de 1958 e 1970 nos uniformes remete à história de uma equipe vitoriosa e reafirma o DNA brasileiro com o futebol”, disse Gilberto Ratto, diretor de marketing da CBF.

O segundo uniforme da Seleção Brasileira recebeu o título de Azul Celestial e tem marca d’água, em estampa de mosaico, formada por estrelas que partem do escudo, também relembrando a Copa do Mundo 1958. Os números, como na época da competição, voltam a ter a cor amarela.

Os dois uniformes da nova coleção trazem, por dentro, o globo da bandeira do Brasil rodeado por linhas radiais. A frase “Você é a Seleção” completa o visual. Foram lançadas também camisas de treino e pré-jogo e linha casual que serão usados na Copa do Mundo 2018.