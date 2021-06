Duelo no Beira Rio, às 21h30, será transmitido pela Rádio Nacional

A seleção brasileira entramem campo nesta sexta-feira (4) contra o Equador pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Entre as novidades do time comandado por Tite será a presença do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, entre os titulares. O Brasil lidera a classificação, com 100% de aproveitamento. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A cobertura esportiva, a partir das 21h, terá narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Luiz Ferreira.

No último treino realizado nessa quinta-feira (3), no Beira-Rio, Casemiro atuou como capitão. A equipe deve ir a campo com Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Neymar e Gabigol.

São três desfalques. O meia Everton Ribeiro que está com dores no músculo posterior da coxa direita fica de fora do jogo. Outro que não está relacionado é o zagueiro Thiago Silva, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. O volante Douglas Luiz está suspenso.

“É um desafio nosso manter o padrão de desempenho individual e coletivo depois de tanto tempo sem jogar. Os desfalques aumentam esse desafio. Precisamos ser efetivos no ataque e sólidos na defesa. É isso que a gente busca”, disse o técnico Tite em entrevista coletiva nessa quinta à noite.

O Brasil lidera a classificação geral, com 12 pontos, seguida por Argentina (11) e Equador (9).

Fonte: Agência Brasil