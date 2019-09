O Tiro de Guerra 04-030 realizou, nesta semana, a seleção geral com os formiguenses alistados até 30 de junho deste ano, visando a matrícula para a prestação do Serviço Militar Inicial em 2020.

A comissão foi composta por integrantes do TG, presidida pelo 1º tenente Brito, com apoio de saúde do 2º tenente médico Bereta e administrativo do 2º sargento Bruce, ambos da Escola de Sargento das Armas, sediada em Três Corações e pelo secretário da Junta de Serviço Militar de Formiga, Adilson.

Foram atendidos mais de 300 alistados. Os considerados “aptos” retornarão ao final de janeiro de 2020, para tomar conhecimento da designação e participar da seleção complementar, ocasião que serão selecionados os 100 integrantes do ano de instrução.