Depois de um tempo distante do mundo da música, Selena Gomez lançou o single “Lose You To Love Me” e enlouqueceu os fãs com as referências ao seu ex-namorado Justin Bieber. A última produção da cantora foi “Fetish” em 2017, fora a parceira em “I Can’t Get Enought” e na trilha sonora da série “13 Reasons Why”.

Divulgação Selena Gomez