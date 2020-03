Nesta segunda-feira (9), será realizada uma palestra sobre “As principais diferenças entre os selos de fiscalização e qual o melhor para seu estabelecimento”.

A capacitação será direcionada especialmente para produtores de alimentos de origem animal e vegetal, e ocorrerá às 15h, na sala de reuniões da Prefeitura de Córrego Fundo.

A realização do evento é do consórcio Cicanastra, do qual Córrego Fundo faz parte, juntamente a outros municípios como São Roque de Minas, Capitólio, Pimenta e Vargem Bonita, com o objetivo atuarem em parceria para solucionar questões comuns. A Emater/MG, a Anvisa e a SaferFood também são parceiros na promoção do evento.

Para mais informações, os interessados deverão entrar em contato pelo telefone (37) 9 9837-1722, pelo e-mail consorciocicanastramg@gmail.com, ou entrar em contato com o supervisor do departamento de Agricultura do município, Bruno Magno de Faria, ou com o técnico da Emater/MG na cidade, Marcos Roberto de Souza, na sede da Prefeitura.