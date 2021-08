A variante Delta do coronavírus, com transmissão comunitária já registrada em Minas e explosão de casos nos estados vizinhos Rio de Janeiro e São Paulo, tem potencial para se espalhar rapidamente por aqui. Apenas a vacinação com duas doses e medidas mais rígidas de segurança podem reduzir os efeitos da cepa, altamente transmissível.

E não basta só imunizar os adultos. O alerta em meio ao avanço da mutação vale para crianças e adolescentes, principalmente com a ampliação da volta às aulas presenciais. Há especialistas que defendem, inclusive, testagem dos alunos nas escolas.

No território mineiro, 12 casos da cepa originária na Índia já foram confirmados e nove notificações suspeitas são investigadas. Para o infectologista Carlos Starling, membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia em BH, a Delta deve superar a P1, de Manaus, tornando-se a mais comum.

“Não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. O número de casos deve aumentar nas próximas quatro a oito semanas. Para contrapor a chegada dela, temos que reforçar a necessidade das pessoas se manterem em casa, evitar aglomerações e usarem máscaras”.