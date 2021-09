Com máxima acima dos 30°C previstas para todas as cidades do Centro-Oeste de Minas, a semana na região deve ser de clima quente e seco. A chegada de um aquecimento pré-frontal promete deixar os dias ainda mais quentes; umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%.

Segundo a climatologista Alcione Wagner, o esperado é a baixa nebulosidade. Isso porque, o anticiclone do Atlântico Sul, que estava afastado devido à passagem de uma frente fria na última semana, voltou a atuar e deve inibir a formação de nuvens de chuva.

“As condições atmosféricas mostram que teremos anomalia de temperatura, alguns municípios podem alcançar 38° na terça-feira e na quarta-feira”, alertou.

A anomalia climática acontece porque as médias das temperaturas estão superiores às esperadas para setembro. Em 2020, a média do mês foi 30°C.