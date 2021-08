Pelo menos 127 cidades mineiras já estão em estado de emergência por conta da seca, segundo a Defesa Civil do Estado. Em Belo Horizonte e na região metropolitana, não há previsão de chuvas pelo menos até o fim do mês. A última chuva que atingiu a capital foi no começo de junho.

A previsão, de acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, é que o tempo continue bem seco. Na próxima semana pode acontecer chuvas isoladas no Sul, na Zona da Mata e no Campo das Vertentes por conta de uma frente fria que passa pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. “Serão chuviscos, em torno de 10 a 15 milímetros”, explica.

Com isso, a tendência, segundo o especialista, é que essa nebulosidade diminua as temperaturas em todo o Estado na próxima semana. Mas antes disso, as temperaturas prometem ser altas neste fim de semana.