O governo de Minas não sabe quando irá pagar a terceira e última parcela dos salários de julho para 25% dos servidores públicos do estado que ganham acima de R$ 3 mil.

De acordo com a escala oficial, essa fatia do pagamento deveria ter sido paga nessa terça-feira (31), com exceção do pessoal da Segurança da Fhemig.

Não é a primeira vez que há atraso do atraso, tendo em vista que os servidores públicos costumavam receber até o 5º dia útil de cada mês.

O escalonamento dos salários começou a ser feito em fevereiro de 2016.

Recentemente, o governador Fernando Pimentel disse que a divulgação da escala não significa pagamento na data prevista.