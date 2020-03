Com a paralisação do Campeonato Mineiro, pelo menos, até 30 de abril, o Patrocinense decidiu rescindir os contratos de todos os jogadores e comissão técnica. Em um possível retorno da competição, o time de Patrocínio “começa do zero” no fim de abril.

A informação foi confirmada pelo presidente do time de Patrocínio, Marcos Antônio da Silva, o Marcão. O dirigente explicou que o Patrocinense não tem condições financeiras no momento de manter os jogadores parados, sem uma decisão de quando os jogos podem voltar. Os contratos atuais iriam até 26 de abril, mas todos serão rescindidos até o fim de março.

– Entendemos que tem que ser paralisado. Mas com a decisão da FMF de que poderá voltar somente em maio, o clube já tinha definido que não tinha condição de manter os atletas parados e pagando. Estamos rescindindo com todos os atletas. Tivemos que fazer isso porque não temos planejamento financeiro para mantê-los, nem comissão técnica e colaboradores. Já agradecemos todos eles, e vamos cumprir os compromissos – explicou o presidente, citando ainda a desistência do Patrocinense de disputar a Série D do Brasileiro por questões financeiras.

Com uma possível volta do Estadual, Marcão disse que o Patrocinense terá que iniciar o trabalho novamente, mas fará contato com atletas e comissão que estiveram no clube até a parada para propor um novo contrato para as partidas restantes.

– Vamos aguardar. Se for ter que disputar esses jogos restantes, vamos trabalhar no final do mês de abril. Podemos manter alguns atletas, já estamos fazendo contato, e faríamos um novo contrato pelo restante da competição. Também pegaríamos atletas sub-20, já que podemos incluir mais cinco, da cidade, da região, e montaríamos o time para disputar o restante. Vamos ter que começar do zero – finalizou.