Em maio deste ano, a condição precária de conservação da rua João Jacinto de Andrade, localizada no bairro Engenho de Serra, já havia sido tema de matéria realizada pelo Últimas Notícias.

Os meses se passaram e, além da via não receber manutenção por parte da administração municipal, a situação se agravou e as crateras tomaram boa parte do piso da rua, tornando o tráfego pelo local perigoso e passível de prejuízos.

Na primeira matéria, publica no dia 4 de maio deste ano, um leitor do UN, indignado, se deu ao trabalho de contar que na via, que possui cerca de 100 metros de extensão, havia 28 buracos. Hoje, o número é menor, porque os mesmos se fundiram, formando crateras enormes que, em dias de chuva, são tomadas pela água e tiram dos motoristas a capacidade de prever quão profundas elas são.

Reclamações já foram feitas junto à Secretaria de Obras e dessa vez, moradores buscaram ajuda junto ao Legislativo. Na reunião de segunda-feira (9), a vereadora Wilse Marques fez uso da palavra para pedir províncias. Fala endossada pelos edis Joice Alvarenga e José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha).