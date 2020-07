Aos 26 anos de idade, a peso-palha Amanda Ribas ainda não sentiu o gosto da derrota no UFC. Com quatro vitórias nas quatro lutas que fez pela organização, a mineira atuou em nove rounds até aqui, e não perdeu nenhum. A vitória do último sábado, diante da americana Paige VanZant no peso-mosca (categoria exatamente acima da sua) foi conseguida com uma finalização por chave de braço, um golpe que Amanda revelou em entrevista exclusiva por telefone ao Combate.com, não imaginava que faria a rival desistir.

“Eu estava me preparando para lutar os três rounds e finalizar no fim do primeiro round, ou no segundo. Mas não esperava finalizar no começo do primeiro round, e não esperava ter sido por chave de braço. Eu estava treinando muito mata-leão ou katagatame, porque em uma luta dela que eu vi que ela levou uma chave de braço, quebrou o braço e não bateu. Eu achava que, se eu encaixasse uma chave no braço dela, ela acabaria não batendo. Mas eu acreditei tanto naquele braço, que estava justinho, que com a minha técnica deu certo”, disse.

A vitória, que foi muito comentada nas redes sociais, deu esperança à mineira de levar um dos quatro bônus de performance que o UFC distribui a cada evento. Após ver os prêmios irem para outros atletas, Ribas brincou dizendo que, por alguns momentos, chegou a se sentir “mais rica”.

“Se eu te falar que eu já estava me sentindo até mais rica, você acredita (risos)? Eu pensei que ia ganhar o bônus pela finalização. Não veio, mas vai ter mais luta, e isso é até um incentivo para eu me esforçar ainda mais na próxima luta para ganhar o bônus. Mas eu queria ter ganhado”.