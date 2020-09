Um estudo pioneiro que está sendo realizado por pesquisadores da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) sugere que pacientes de covid-19 podem continuar transmitindo a doença por 30 dias em média. A pesquisa contou com a participação de mais de 50 pacientes, sendo que uma delas ficou com a doença transmissível por 152 dias – 5 meses. Trata-se da mais longa permanência do novo coronavírus no corpo já documentada no mundo.

A paciente é uma profissional de saúde que não teve sua identidade divulgada. Ela teve sintomas leves, que cessaram, mas o vírus permaneceu em seu organismo por todo esse período com capacidade de replicação, ou seja, de infectar outras pessoas.

“Esse é um caso extremo, raríssimo. A importância do estudo é que mostra que os profissionais que voltam ao trabalho após o isolamento, principalmente os que trabalham com o público, precisam continuar tomando cuidado”, afirma o médico e pesquisador especialista em genética Amilcar Tanuri. Ele é chefe do Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da UFRJ e um dos autores do estudo.

Segundo ele, cerca de 40% dos participantes ainda tinham o vírus na fossa nasal após os 14 dias de quarentena, período até então considerado seguro para evitar o contágio da doença.