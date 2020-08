O Governo de Minas decidiu realocar os profissionais de saúde que atuariam no atendimento médico no Hospital de Campanha de Belo Horizonte para a rede estadual.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (17) pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, em entrevista coletiva na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

De acordo com o titular da pasta da Saúde, os profissionais que estavam à disposição no Hospital de Campanha, que não atendeu a nenhum paciente desde que ficou pronto, no fim de abril, serão realocados para o Hospital Júlia Kubitschek, Hospital Eduardo de Menezes, João 23 e Galba Veloso, na capital mineira. A estrutura foi aberta, com apenas 30 leitos, em 13 de julho.

Segundo Amaral, a decisão foi tomada pelo Governo de Minas, em conjunto com o Ministério Público. Uma das justificativas apresentadas para a decisão foi a ausência de demanda pelos leitos do Hospital de Campanha.