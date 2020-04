Um paciente vítima de covid-19 em Piumhi faleceu na manhã desta segunda-feira (13). O idoso de 78 anos estava internado há 21 dias.



De acordo com a rádio 104 FM, não houve velório, o corpo foi transportado da Santa Casa de Misericórdia de Piumhi para o Cemitério da Saudade.

O enterro ocorreu por volta das 10h, respeitando todas as normas sanitárias e à família, com pessoas limitadas. Foi permitido uma oração de máximo, 10 minutos, com o caixão lacrado.



As equipes da funerária estavam com equipamentos de segurança individual como luvas, máscaras, e roupa especial.

Fonte: 104 FM