O Governo do Estado lançou, nessa terça-feira (12/11), apoio ao Programa de Coleta Seletiva de Itaúna, na região Central de Minas Gerais, e anunciou o pagamento integral do benefício Bolsa Reciclagem, referente aos dois trimestres já consolidados em 2019.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira, e o prefeito de Itaúna, Neider Moreira divulgaram as medidas durante a abertura do 8º Congresso Mineiro dos Serviços Municipais de Saneamento, que ocorre na cidade.

O projeto de gestão de resíduos sólidos pretende estimular a separação desses materiais pelos próprios moradores do município. A iniciativa propõe atuação conjunta entre parceiros e a administração local, a Cooperativa de Reciclagem e Trabalho Ltda (Coopert) e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Itaúna (Ascaruna) e será dividida em três fases:

1. Adoção pelas unidades comerciais de sacolas plásticas oxibiodegradáveis em cores diferenciadas (verde – para materiais recicláveis e cinza – para materiais não-recicláveis) para estimular a separação, coleta e triagem;

2. Implantação de novos pontos de entrega voluntária assistida de recicláveis;

3. Estímulo à segregação e coleta dos resíduos orgânicos urbanos (cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos gerados diariamente) para produção de composto com potencial de geração de gás e energia.

As medidas serão executadas nos próximos 18 meses. ​A expectativa do secretário é que a cidade passe a encaminhar para o aterro sanitário apenas os resíduos que não podem ser aproveitados, correspondentes a 20% do total de resíduos. Vieira destacou, ainda, que o projeto deve estimular a separação de materiais por quem produz o lixo e facilitar o acondicionamento e a triagem. “Buscamos também o aumento de renda dos catadores cooperados e associados, a diminuição da pressão sobre os recursos naturais e o aumento da vida útil do aterro”, disse.

Crédito: Divulgação / Semad

O secretário ainda explicou que será feita a quitação do Bolsa Reciclagem, destinado aos catadores, referente ao 1º e ao 2º trimestre de 2019, o que soma R$ 1,5 milhão.

“Ressaltamos que os recursos para pagamento do incentivo para o ano que vem estão previstos no orçamento, no total de R$ 3 milhões”, afirmou. Presidente da Cooperativa de Reciclagem e Trabalho (Coopert), Cintia Cristina de Brito, ressalta a valorização da política de resíduos: “os benefícios serão muitos em Itaúna, com certeza, onde a coleta será ainda mais disseminada e feita em melhores condições”.

Já a diretora financeira da Rede CataUnidos, Maria Madalena de Lima, lembrou que o benefício é importante para os catadores que dependem exclusivamente dessa atividade. “Quem trabalha com coleta seletiva precisa muito de ajuda, de apoio. As medidas proporcionam melhoria de condições de trabalho, moradia, vida”, disse.

Também participaram do evento e da visita técnica o secretário executivo da Semad, Hidelbrando Neto, o subsecretário de Saneamento, Rodrigo Franco e a Diretora de gestão de Resíduos da Semad, Denise Bruschi.

Coleta seletiva

A coleta seletiva e a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis são instrumentos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para que a coleta seja um caso de sucesso, é necessário que haja engajamento conjunto e contínuo entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada.

Congresso

O evento de lançamento compõe a programação do 8º Congresso Mineiro dos Serviços Municipais de Saneamento, que tem a presença de autoridades e técnicos da área ambiental que debaterão o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico e os desafios da gestão e sustentabilidade do setor.