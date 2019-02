Da redação

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), por meio da assessoria de comunicação do órgão, pediu direito de resposta após publicação do editorial da edição 1146 do Nova Imprensa (publicado no Últimas Notícias no dia 31 de janeiro) intitulado: “Ruim com eles, pior sem eles”. No texto em questão foi apontado como motivo de preocupação de ambientalistas a manutenção, nos cargos de secretário da pasta e nomeação para o cargo de presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), de dois profissionais que já atuavam junto ao governo de Fernando Pimentel/PT. A questão explicitada no texto se refere à falta de ações de fiscalização que podem ter contribuído de alguma forma para o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que vitimou centenas de pessoas e afetará direta e indiretamente outras milhares, devido ao incalculável dano ambiental.

Diante do exposto, foi enviada a seguinte nota, assinada pela assessora Chefe de Comunicação da Semad, Valquiria Lopes:

“Os profissionais que ocupam a direção do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) de Minas Gerais são concursados e ocupam postos na área ambiental há mais de uma década. O secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Germano Luiz Gomes Vieira é advogado, professor universitário, especialista em educação ambiental e mestre em Direito público pela Universidade Católica do Porto, em Portugal. Germano ingressou no serviço público, por concurso, no ano de 2014 e é autor de diversos livros e artigos na área ambiental.