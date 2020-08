Redação Últimas Notícias

Um acidente foi registrado na esquina entre as ruas Carlos Chagas e Vereadora Maria Hilda, no Centro de Formiga, tarde de sexta-feira (31).



O portal entrou em contato com uma das motoristas envolvidas na colisão, Raíza Oliveira e, de acordo com ela, o semáforo estava abrindo e fechando ao mesmo tempo para os motoristas que trafegavam pelas duas vias.



Ela seguia pela avenida Vereadora Maria Hilda e o veículo dela colidiu com um Escort, que trafegava pela Carlos Chagas, sentido bairro/Centro.



“Eu havia comprado meu carro dois dias antes, mas o seguro nem vai cobrir a franquia para o conserto do outro veículo”, disse.



Segundo Raíza, no Escort estavam a condutora, uma criança de menos de dois anos e um bebê de dois meses. “O susto foi muito grande. Ninguém se machucou, mas imagina se algo acontecesse a essas crianças?”.



Ela relatou ainda que no momento do acidente, a equipe da Prefeitura estava dando manutenção no semáforo. “Eles foram até nós e falaram que realmente estavam tentando resolver o problema. Uma mulher da equipe de manutenção me aconselhou a entrar na Justiça. Mesmo que não resolva, eu vou acionar a Prefeitura. Mas até hoje [domingo], minha prima disse que o semáforo ainda não estava funcionando. Testemunhas que trabalham nas proximidades relataram também que o problema já estava ocorrendo há vários dias e que pouco antes, havia ocorrido outro acidente no mesmo local”, explicou a condutora.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação Fotos: divulgação